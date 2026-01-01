ЖЩ. Пустотур

Возвращение Ваганыча и группы ЖЩ с новым альбомом

Группа ЖЩ и её незаменимый солист Ваганыч готовятся порадовать своих поклонников новым альбомом «Пустота». Этот концерт будет уникальным событием, в котором прозвучат как свежие композиции, так и любимые хиты, проверенные временем.

Что ожидать на концерте

На презентации нового альбома «Пустотур» зрители смогут насладиться не только новыми музыкальными произведениями, но и услышать старые добрые мелодии, наполненные глубокими чувствами. Каждая песня станет своеобразным шёпотом, трогающим самые тонкие струны души.

Для кого этот концерт

Концерт обещает понравиться не только заядлым поклонникам группы, но и всем любителям инди-музыки. Музыка ЖЩ задаст особое настроение и создаст атмосферу, которая запомнится надолго.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое станет яркой точкой в культурной жизни весны!