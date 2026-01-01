Асау Бөкен ауылда еңбек өнімділігін көтеру жүйесінде жаңа тәжірибе жасап, қарсыластарынан жеңіліс табады. Оның бұл сәтсіздігі тәжірибесіздігінен бе? Әлде оған қарсы ұйымдасқан топ кінәлі ме? Қоғамда белең алған сан түрлі жат мінез айна қатесіз көз алдыңызға келеді. Жаңалыққа қарсы жүретін қулық-сұмдық, амал-айла, тоғышарлық, пәлеқорлық заманымыздың дертіне айналғалы қашан...
Кейіпкерлер мен орындаушылар:
Асау Бөкен - Ербол ТЛЕУКЕНОВ, Мейірғат АМАНГЕЛЬДИН
Кірпішбай - Бекжан КЕРІМБАЕВ, Ғани ҚҰЛЖАНОВ
Асан - Айсұлтан ЖАЛИЕВ, Бекжан КЕРІМБАЕВ
Винтер - Нұрбек АЛИБЕК, Әбутәліп ӘМІРЕ
Көкшин - Асланбек ЖАНҰЗАҚОВ, Нұрбек ӘДІЛБЕК
Алтынтіс - Мұхтархан МАНАП, Жандаулет БАТАЙ
Хатшы әйел - Алтынай НҰРБЕК
Хатшы қыз - Жамал НҰРЖАУБЕКОВА
Үй қызметшісі - Диана СМАГУЛОВА
Мәдениет үйі қызметкері - Асылбек ӘЙТІШ
Көпшілік сахнада - Ақжол САБИҒАТ, Перизат ЖӘРДЕМОВА, Зарина, ТЛЕУМИСОВА, Диана БОЛАТБЕКҚЫЗЫ, Әйгерім ТУСУПБАЕВА
Музыкалық аспаптарда - Асланбек ЖАНҰЗАҚОВ, Нұрбек ӘДІЛБЕК, Саида МАКСУМОВА, Александр СЕРОВ