Жолт Месарош, орган
Билеты от 400₽
Жолт Месарош, орган

6+
О концерте

Звуки мировой классики в Зарядье

Органист Жолт Месарош, известный своими исследованиями творчества Ференца Листа, вновь порадует зрителей в культурной столице. В своем выступлении в конгрессно-выставочном центре «Зарядье» он исполнит шедевры мировой классики.

Программа вечера

В программе концерта звучат произведения И. С. Баха, Р. Вагнера, П. И. Чайковского и Ф. Листа. Особенное внимание стоит уделить авторским переложениям Месароша: в его исполнении вы сможете услышать собственные транскрипции известных оркестровых сочинений, среди которых финал Шестой симфонии Чайковского. Это уникальная возможность насладиться знакомыми мелодиями в новом звучании.

Венгерские композиторы

В дополнение к произведениям всемирно известных классиков, в программе концерта также представлены сочинения венгерских композиторов. Вы услышите произведения Золтана Кодая, Эрнста фон Донаньи и Белы Бартока, которые привнесут в вечер атмосферу уникального национального колорита.

Не упустите шанс насладиться музыкальными шедеврами в исполнении мастера! Встречайте вечер органной музыки с Жолтом Месарошем в «Зарядье»!

Октябрь
26 октября понедельник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 400 ₽

