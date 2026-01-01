Жолт Месарош, орган

Звуки мировой классики в Зарядье

Органист Жолт Месарош, известный своими исследованиями творчества Ференца Листа, вновь порадует зрителей в культурной столице. В своем выступлении в конгрессно-выставочном центре «Зарядье» он исполнит шедевры мировой классики.

Программа вечера

В программе концерта звучат произведения И. С. Баха, Р. Вагнера, П. И. Чайковского и Ф. Листа. Особенное внимание стоит уделить авторским переложениям Месароша: в его исполнении вы сможете услышать собственные транскрипции известных оркестровых сочинений, среди которых финал Шестой симфонии Чайковского. Это уникальная возможность насладиться знакомыми мелодиями в новом звучании.

Венгерские композиторы

В дополнение к произведениям всемирно известных классиков, в программе концерта также представлены сочинения венгерских композиторов. Вы услышите произведения Золтана Кодая, Эрнста фон Донаньи и Белы Бартока, которые привнесут в вечер атмосферу уникального национального колорита.

