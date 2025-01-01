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Жизнь Ж...
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Спектакль Жизнь Ж...

Постановка
Театр им. Булгакова 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История двух женщин. От детства до старости

Спектакль рассказывает историю двух женщин, охватывая весь их жизненный путь — от детства до старости. Эта история одновременно смешная и печальная, трогательная и узнаваемая, близкая каждому зрителю, независимо от языка или страны.

Жанр и эстетика

Спектакль можно отнести к жанру "белой клоунады" для взрослых. Это произведение, которое вызывает смех, размышления и грусть. Эстетика постановки выполнена в ретро-стиле, но темы, затронутые в спектакле, остаются современными и актуальными.

Вечные вопросы жизни

Спектакль затрагивает вопросы любви, разочарования, детей, старости, воспоминаний и одиночества — темы, которые знакомы каждому из нас. Это история о жизни, о нас с вами, о старых чемоданах, пластмассовых куклах и цикличности бытия.

Режиссер
Ольга Аничкова
В ролях
Виктория Мустафина
Ольга Аничкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Жизнь Ж... Жизнь Ж... Жизнь Ж... Жизнь Ж...

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