Спектакль Жизнь Ж...

История двух женщин. От детства до старости

Спектакль рассказывает историю двух женщин, охватывая весь их жизненный путь — от детства до старости. Эта история одновременно смешная и печальная, трогательная и узнаваемая, близкая каждому зрителю, независимо от языка или страны.

Жанр и эстетика

Спектакль можно отнести к жанру "белой клоунады" для взрослых. Это произведение, которое вызывает смех, размышления и грусть. Эстетика постановки выполнена в ретро-стиле, но темы, затронутые в спектакле, остаются современными и актуальными.

Вечные вопросы жизни

Спектакль затрагивает вопросы любви, разочарования, детей, старости, воспоминаний и одиночества — темы, которые знакомы каждому из нас. Это история о жизни, о нас с вами, о старых чемоданах, пластмассовых куклах и цикличности бытия.