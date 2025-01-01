Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жизнь за царя
Киноафиша Жизнь за царя

Спектакль Жизнь за царя

Камерная опера Глинки в постановке Дмитрия Чернякова
Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Дмитрий Черняков
Продолжительность 4 часа 5 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера Глинки «Жизнь за царя» в Мариинском театре

«Жизнь за царя» – это не просто опера, а знаковое произведение в истории русской музыки. Премьера состоялась 27 ноября 1836 года в Большом Каменном театре (ныне на этом месте располагается Санкт-Петербургская консерватория). Эта опера стала первой русской оперой, что знаменует собой переворот в музыкальном искусстве нашей страны.

Исторический контекст

До Глинки в России уже существовали оперы, написанные отечественными композиторами, такими как Василий Пашкевич и Михаил Соколовский. Однако они были созданы в рамках итальянских традиций и не имели истинно русского духа. XIX век стал эпохой, когда Россия, утвердившись как великая держава, начала активно развивать собственное искусство, стремясь к самобытности и значимости на европейской арене.

Сюжет и музыкальный язык

Глинка выбрал сюжет о подвиге костромского крестьянина, который жертвует собой ради спасения царя Михаила Федоровича. Этот сюжет сочетает в себе элементы героической драмы: войну, любовь и народный быт, а также контраст между культурой захватчиков и русским укладом жизни. Важно, что победу в войне здесь одерживает не военачальник, а простой человек, что было революционным для своего времени.

Современная постановка оперы

В 2004 году Мариинский театр представил оригинальную версию оперы с либретто барона Розена. Мастера театра, включая режиссера Дмитрия Чернякова, вернули в оперу темы самодержавия и православия, которые стали основополагающими для русской идентичности. Однако Черняков также сместил акценты, добавив современные проблемы гражданского общества и личной ответственности, что делает спектакль актуальным и резонирующим с современным зрителем.

Заключение

«Жизнь за царя» Михаила Глинки – это не просто музыкальная драма, а глубокое исследование русской души и судьбы, что делает её важной частью театрального репертуара. Не упустите возможность увидеть эту выдающуюся оперу в исполнении лучших артистов Мариинского театра.

Купить билет на спектакль Жизнь за царя

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
1 октября среда
19:00
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
от 1200 ₽
2 октября четверг
19:00
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
от 1200 ₽

Фотографии

Жизнь за царя Жизнь за царя Жизнь за царя Жизнь за царя Жизнь за царя Жизнь за царя

В ближайшие дни

Подыскиваю жену, недорого!
16+
Комедия
Подыскиваю жену, недорого!
18 января в 19:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Слеза Дракона. Хрустальное шоу
6+
Детский
Слеза Дракона. Хрустальное шоу
5 октября в 12:00 Театр будущего Лилии Тим
от 1225 ₽
Декамерон
16+
Кукольный
Декамерон
22 октября в 19:00 Малый театр кукол МТК
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше