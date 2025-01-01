Спектакль Жизнь Василия Фивейского

Спектакль по мотивам повести Леонида Андреева в Малом театре кукол

Спектакль основан на повести Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского» — истории о человеке, ставшем трагической фигурой своего времени. Главный герой, Василий Фивейский, подобно Иову, переживает страдания, но вместо того, чтобы обрести веру в Бога, он ставит свою богоизбранность превыше всего, выбирая страдания как высшую ценность. Его путь — это путь человека, который верит в силу своей веры, но лишен любви к ближнему.

«Если имею дар пророчества...»

Вдохновленная глубокими размышлениями о человеке, который обладает великими силами, но лишен любви, режиссер Екатерина Романова ставит перед собой задачу исследовать тему, которую сам автор поднимает в своем произведении: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я…?» Это философский вопрос, на который спектакль дает свой ответ.

Тема оцепенения и травмы свидетеля

Для Екатерины Романовой, режиссера спектакля, особенно важна тема оцепенения, внутренней травмы человека, потерявшего связь с истинными ценностями. Это частная трагедия человека, который окаменел сердцем в своей слепой вере, не видя других людей и не понимая их боли. Тема травмы свидетеля, того, кто наблюдает за страданиями, но не может или не хочет помочь, становится ключевой для понимания персонажа.

Этот спектакль — не только история отдельного человека, но и размышление о том, как вера и любовь могут быть и силой, и разрушением.