Спектакль Жизнь в танце

Отчётно-выпускной концерт «Жизнь в танце»

Хореографическое отделение Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской приглашает вас на отчётно-выпускной концерт «Жизнь в танце». Это яркое завершение творческого сезона, где талантливые студенты и выпускники продемонстрируют свои достижения.

Программа концерта

В программе концерта:

концертные номера классического наследия,

концертные номера современного наследия,

танцы из золотого фонда народной хореографии,

авторские постановки выпускников отделения,

фрагменты спектаклей и концертные номера преподавателей отделения современной хореографии.

Участники

В концерте примут участие студенты и выпускники хореографического отделения, а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Это отличная возможность увидеть на сцене тех, кто уже зарекомендовал себя в мире танца.

Цели мероприятия

Главная цель этого мероприятия — не только показать талант участников, но и создать пространство для обмена опытом и развития навыков. Концерт непременно подарит зрителям незабываемые эмоции и вдохновение.

Приглашение к участию

Присоединяйтесь, чтобы поддержать юных артистов и насладиться миром танцевального искусства!