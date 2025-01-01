Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Жизнь в танце

Спектакль Жизнь в танце

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Отчётно-выпускной концерт «Жизнь в танце»

Хореографическое отделение Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской приглашает вас на отчётно-выпускной концерт «Жизнь в танце». Это яркое завершение творческого сезона, где талантливые студенты и выпускники продемонстрируют свои достижения.

Программа концерта

В программе концерта:

  • концертные номера классического наследия,
  • концертные номера современного наследия,
  • танцы из золотого фонда народной хореографии,
  • авторские постановки выпускников отделения,
  • фрагменты спектаклей и концертные номера преподавателей отделения современной хореографии.

Участники

В концерте примут участие студенты и выпускники хореографического отделения, а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Это отличная возможность увидеть на сцене тех, кто уже зарекомендовал себя в мире танца.

Цели мероприятия

Главная цель этого мероприятия — не только показать талант участников, но и создать пространство для обмена опытом и развития навыков. Концерт непременно подарит зрителям незабываемые эмоции и вдохновение.

Приглашение к участию

Присоединяйтесь, чтобы поддержать юных артистов и насладиться миром танцевального искусства!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше