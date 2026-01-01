Оповещения от Киноафиши
Жизнь в стиле танго
Киноафиша Жизнь в стиле танго

Спектакль Жизнь в стиле танго

Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о любви и предательстве в театре «Преображение»

В театре музыкально-пластической драмы «Преображение» зрителей ожидает захватывающий спектакль о любви, предательстве и верности. Основная сюжетная линия построена вокруг классического любовного треугольника, где чувства переплетаются с драматическими поворотами судьбы.

Жанр спектакля — пластический театр, мелодрама, предлагающая зрителю уникальную возможность увидеть глубинные категории человеческих отношений. Главные темы — как любовь, так и испытания, которые она приносит. Он любит Её, Она любит Другого… Трагизм этой ситуации в том, что любовь может оказаться слепой и порой приводит к неожиданным последствиям.

Музыка величайшего композитора Астора Пьяццоллы придаёт этой бытовой драме высоту подлинной трагедии, усиливая эмоциональную насыщенность каждого момента.

Перед началом спектакля зрителей порадует выступление лауреата Всероссийских и международных конкурсов, скрипача и поэта Павла Томилова. Он исполнит программу «Танго-судьба», которая идеально дополнит атмосферу вечера.

Этот спектакль станет настоящим открытием для тех, кто ценит музыкальные драмы и глубокие психологические истории. Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории о любви!

Купить билет на спектакль Жизнь в стиле танго

Март
8 марта воскресенье
16:00
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 1000 ₽

Фотографии

Жизнь в стиле танго Жизнь в стиле танго Жизнь в стиле танго

