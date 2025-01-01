Спектакль Жизнь проходит прекрасно

История о любви длиною в жизнь на документальной основе

Сюжет охватывает всего одну неделю лета в жизни 12-летнего Серёжи, но этого времени достаточно, чтобы он почувствовал, как меняется всё вокруг.

Сюжет

Летние каникулы Серёжи становятся поворотным моментом, когда взрослые начинают говорить правду, откровенно и без утайки. Оказавшись в центре взрослой жизни, он сталкивается с теми правдами, которые раньше не могли попасть в его мир — правдой о чувствах, переживаниях и сомнениях окружающих. И с каждым днём он становится старше, потому что вдруг начинает понимать, как сложна и многослойна реальность.

Зачем идти на спектакль

Этот спектакль — о взрослении, о том, как важно слышать правду, даже если она может быть тяжёлой. Мудрые откровения взрослых перед глазами ребёнка заставляют его взглянуть на мир по-новому, становясь на шаг ближе к зрелости.