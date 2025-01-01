Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жизнь проходит прекрасно
Киноафиша Жизнь проходит прекрасно

Спектакль Жизнь проходит прекрасно

Постановка
Фабрика 16+
Режиссер Ульяна Гицарева
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История о любви длиною в жизнь на документальной основе

Сюжет охватывает всего одну неделю лета в жизни 12-летнего Серёжи, но этого времени достаточно, чтобы он почувствовал, как меняется всё вокруг.

Сюжет
Летние каникулы Серёжи становятся поворотным моментом, когда взрослые начинают говорить правду, откровенно и без утайки. Оказавшись в центре взрослой жизни, он сталкивается с теми правдами, которые раньше не могли попасть в его мир — правдой о чувствах, переживаниях и сомнениях окружающих. И с каждым днём он становится старше, потому что вдруг начинает понимать, как сложна и многослойна реальность.

Зачем идти на спектакль
Этот спектакль — о взрослении, о том, как важно слышать правду, даже если она может быть тяжёлой. Мудрые откровения взрослых перед глазами ребёнка заставляют его взглянуть на мир по-новому, становясь на шаг ближе к зрелости.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 6 октября
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
19:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

Теплоход «Любовь Орлова»
16+
Моноспектакль
Теплоход «Любовь Орлова»
8 октября в 19:00 Екатеринбургский дом актера
от 1000 ₽
Мэри Поппинс. Диджейская сказка
6+
Детский Музыка
Мэри Поппинс. Диджейская сказка
12 октября в 16:00 Свердловская детская филармония
от 600 ₽
Пингвин, который хотел все знать!
0+
Музыка Детский Интерактивный
Пингвин, который хотел все знать!
18 января в 11:30 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше