Спектакль «Жизнь продолжается!..» Моноспектакль Иммануила Виторгана

Эммануил Виторган представит моноспектакль «Жизнь продолжается!..»

8 апреля в 19:00 на сцене Театра Всеволода Шиловского состоится редкое событие. Народный артист России Эммануил Виторган, близкий друг основателя театра, представит свой моноспектакль Жизнь продолжается!.. (16+).

Жизнь на сцене

Эммануил Гедеонович не будет просто играть — он будет жить на сцене. Это обещает стать двумя часами погружающего общения со звездой театра и кино, которые пролетят незаметно. Артист проведет зрителей по личным коридорам своей памяти: расскажет о детстве, опаленном войной, о юношеской смелости, с которой штурмовал теоретические вузы, и о тернистом пути к мечте, где успех удавалось завоевывать с трудом и упорством.

Темы любви и жизни

Особое внимание в спектакле уделяется рассказам о любви и самых важных женщинах в его жизни. Эммануил Виторган поделится с зрителями нежными и теплыми чувствами, которые он испытывает и сегодня.

Музыка и воспоминания

В этот вечер в исполнении артиста прозвучат песни, посвященные самым дорогим людям. Его выступление станет не только музыкальным подарком, но и напоминанием о том, что театр и кино — это навсегда. Жизнь продолжается, даже когда кажется, что всё уже сыграно.