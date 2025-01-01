Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Жизнь прекрасна!
Билеты от 0₽
Киноафиша Жизнь прекрасна!

Спектакль Жизнь прекрасна!

Постановка
Московский театр мюзикла 6+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

«Жизнь прекрасна!» — музыкальный спектакль-праздник

«Жизнь прекрасна!» — это не просто спектакль, а настоящий музыкальный привет из прошлого, пронизанный доброй ностальгической атмосферой. Он сочетает в себе актуальность и воспоминания о лучших моментах музыкального наследия.

Музыкальные шедевры прошлого века

В спектакле представлены образцы основных музыкальных стилей и направлений XX века. Зрителей ждут шлягеры легендарных исполнителей и великих композиторов «легкого» жанра. Постановка напоминает концерт, но каждый номер — это отдельный яркий мини-спектакль, в котором герои проживают свои пронзительные и забавные истории.

Знакомые мелодии и хиты

Зрители смогут насладиться бессмертными мелодиями из отечественных и зарубежных кинофильмов, а также любимыми многими поколениями советскими песнями, такими как «Смуглянка», «Черный кот», «Последняя электричка», «Песенка о хорошем настроении». Не обойдется и без мировых хитов из репертуара «The Beatles», Bony M и Джо Дассена. Эти песни хочется не только слушать, но и петь вместе со звездами Театра мюзикла, что на этом спектакле совершенно не возбраняется.

Главная роль и уникальная атмосфера

Главную роль в этой музыкальной машине времени исполняет Михаил Швыдкой. Он соединяет всенародно любимые песни блестящим конферансом, наполненным тонким юмором, остроумием и увлекательными историями из жизни выдающихся людей прошлого века.

Приглашение к празднику

Пойте любимые песни, вспоминайте лучшие страницы прошлого и радуйтесь разнообразию памятных мгновений. Убедитесь вместе с нами, что жизнь — поистине прекрасна!

Режиссер
Марина Швыдкая
В ролях
Ефим Шифрин
Ефим Шифрин
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев
Рустам Абдрашитов
Юлия Вострилова
Ася Будрина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00

Фотографии

Жизнь прекрасна! Жизнь прекрасна! Жизнь прекрасна! Жизнь прекрасна! Жизнь прекрасна! Жизнь прекрасна! Жизнь прекрасна!

В ближайшие дни

Лев, колдунья и платяной шкаф
6+
Детский
Лев, колдунья и платяной шкаф
21 сентября в 16:00 Вернадского 13
от 1000 ₽
Матросская тишина
16+
Драма
Матросская тишина
23 октября в 19:00 Современник. Другая сцена
от 10000 ₽
Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
16+
Иммерсивный
Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
30 августа в 17:00 Хитрые люди
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше