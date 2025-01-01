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Жизнь прекрасна
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Спектакль Жизнь прекрасна

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Секреты венецианского каранавала в спектакле «Жизнь прекрасна»

Вас ждет увлекательное погружение в мир театра с новым спектаклем, действие которого разворачивается в Венеции 1929 года. Это время карнавала, веселья и неожиданных встреч, когда жизнь полна сюрпризов.

Сюжет

Главные герои — супружеская пара: известная актриса и амбициозный кинорежиссёр. Они только что вернулись с карнавала в номер дорогого отеля, готовясь к завтрашней премьере своего нового фильма. Казалось бы, жизнь прекрасна!

Однако, едва они ложатся спать, в их номер на четвёртом этаже проникает молодой человек. Кто он? Безнадёжно влюблённый поклонник, следящий за актрисой по городам и странам, или же сумасшедший маньяк, готовый на всё ради своей одержимости?

Фарс и детектив

Спектакль обещает быть захватывающим: это фарсовая, почти детективная история с неожиданным финалом. Зрителей ждут неожиданные повороты сюжета и яркие персонажи, которые заставят вас смеяться и переживать за героев.

Почему стоит посетить спектакль?

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории, которая сочетает в себе элементы комедии и триллера. Отличная игра актёров и оригинальная постановка сделают ваш вечер незабываемым!

Режиссер
Михаил Цитриняк
В ролях
Андрей Ильин
Алена Хмельницкая
Олег Парменов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 30 сентября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1500 ₽
Казань, 15 октября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 1500 ₽

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