Спектакль «Жизнь не сыграешь на бис» в Зимнем театре Сочи

В Зимнем театре Сочи пройдет спектакль «Жизнь не сыграешь на бис». Основу постановки составляет поэзия великих поэтов: Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Марины Цветаевой, Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы. Актриса Луиза Габбе из Московского театра имени С. Параджанова и певица Мариам Мерабова создают живую симфонию, где каждая нота наполнена смыслом и чувством.

Глубокий разговор о жизни

Спектакль «Жизнь не сыграешь на бис» — это мощный и искренний разговор со зрителем о судьбе человека, времени и ответственности за прожитую жизнь. Поэзия гениев, чьи строки стали частью культурной памяти, продолжает звучать особенно остро в нашем времени.

Творческое взаимодействие

Сценическое признание Луизы Габбе — примы Московского театра — представляет собой не просто драматическую исповедь, а живую симфонию, помогающую остановить время и заглянуть внутрь себя.

Особое звучание спектаклю придает участие Мариам Мерабовой — певицы с уникальной интонацией и глубиной исполнения. Её голос служит эмоциональным центром действия, соединяя слово и звук в едином потоке.

Поэзия и музыка на сцене

В спектакле поэзия и музыка существуют в тонком равновесии, создавая сценическое пространство, где каждая нота несет в себе глубину и смысл. Отсутствие внешней декоративности лишь подчеркивает силу честности и «тихой исповеди».

Для тех, кто готов воспринимать

Спектакль «Жизнь не сыграешь на бис» — это театральное признание, способное переродиться в молитву. Он обращён к тем, кто готов слышать, чувствовать и перерождаться.

Обратите внимание: спектакль идет без антракта.