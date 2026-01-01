В Зимнем театре Сочи пройдет спектакль «Жизнь не сыграешь на бис». Основу постановки составляет поэзия великих поэтов: Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Марины Цветаевой, Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы. Актриса Луиза Габбе из Московского театра имени С. Параджанова и певица Мариам Мерабова создают живую симфонию, где каждая нота наполнена смыслом и чувством.
Спектакль «Жизнь не сыграешь на бис» — это мощный и искренний разговор со зрителем о судьбе человека, времени и ответственности за прожитую жизнь. Поэзия гениев, чьи строки стали частью культурной памяти, продолжает звучать особенно остро в нашем времени.
Сценическое признание Луизы Габбе — примы Московского театра — представляет собой не просто драматическую исповедь, а живую симфонию, помогающую остановить время и заглянуть внутрь себя.
Особое звучание спектаклю придает участие Мариам Мерабовой — певицы с уникальной интонацией и глубиной исполнения. Её голос служит эмоциональным центром действия, соединяя слово и звук в едином потоке.
В спектакле поэзия и музыка существуют в тонком равновесии, создавая сценическое пространство, где каждая нота несет в себе глубину и смысл. Отсутствие внешней декоративности лишь подчеркивает силу честности и «тихой исповеди».
Спектакль «Жизнь не сыграешь на бис» — это театральное признание, способное переродиться в молитву. Он обращён к тем, кто готов слышать, чувствовать и перерождаться.
Обратите внимание: спектакль идет без антракта.