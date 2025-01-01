Спектакль Жизнь насекомых

Инклюзивный перфоманс в Мастерской Петра Фоменко

Перформанс «Жизнь насекомых» представляет собой уникальное сочетание различных жанров и культур. На одной сцене объединяются поэзия ОБЭРИУтов, песенная городская культура 1920-х годов, элементы кабаре и оперетты, а также атмосфера неформального рок-клуба и современная поп-культура.

Неповторимый стиль и хореография

Все это обрамлено наивной хореографией в духе Боба Фосса, которая добавляет особый шарм и выразительность происходящему. В спектакле можно ощутить «5 пудов любви» и атмосферу чаепития с бубликами в хрупком мире, который стремительно рушится.

Особенные артисты на сцене

Живой и трогательный мир «Жизни насекомых» создают профессиональные артисты, работающие в тандеме с актерами инклюзивного театра. Это позволяет зрителям увидеть уникальное взаимодействие талантов, где каждый артист вносит свой вклад в общую картину.

Инклюзивный театр и его задачи

Перформанс был создан в московской театральной школе Центра творческих проектов «Инклюзион». Основные направления деятельности Центра включают постановку и продюсирование профессиональных инклюзивных спектаклей, поддержку инклюзивных театральных школ в разных городах России и популяризацию инклюзивного и социального театра.

Поддержка и развитие театрального искусства

На сцене театра перформанс проходит в рамках проекта «Студии 711» при поддержке Благотворительного фонда развития театрального искусства. Это сотрудничество подчеркивает значимость инклюзивного театра и его способность объединять людей через искусство.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!