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Жизнь на бис
Билеты от 1500₽
Киноафиша Жизнь на бис

Спектакль Жизнь на бис

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Жизнь на бис» в ДК Ленсовета: вечные вопросы любви и прощения

Приглашаем вас на трогательный и захватывающий спектакль «Жизнь на бис», финал которого остается загадкой до самого конца! Эта нетривиальная история о том, как бумеранг судьбы возвращает всё на свои места, погружает зрителей в мир, где сценические образы нередко материализуются в жизни.

Спектакль исследует важные темы: как каждая секунда в жизни невозвратима и неповторима, и почему нам важно уметь прощать. Какой главный поступок мы готовы совершить ради любви? Как научиться говорить «нет» и когда нужно сказать «да»? Эти вечные, порой риторические вопросы не так просты, как кажутся на первый взгляд. Ответы на них можно искать вновь и вновь, как в нашей новой жизни «на бис».

Две истории любви

Сюжет спектакля переплетает две истории любви, где главные герои сталкиваются с непредсказуемыми обстоятельствами, изменяющими судьбу каждого. Неожиданно или закономерно, давно расставшиеся персонажи встречаются в наше время. Воспользуются ли они шансом обрести долгожданное счастье? Важно помнить — не имеет значения, сколько лет пройдет, одно останется неизменным — это любовь.

Вопросы без ответов

Как сложится судьба героев? Вырастут ли цветы новых жизненных смыслов? Получится ли возвести настоящую любовь, проверенную временем, в квадрат? Ответить на эти сложные вопросы будет непросто, но мы попробуем сделать это вместе с вами!

С уникальным актерским ансамблем, который способен решать любые творческие задачи, наш спектакль обещает быть незабываемым. Не упустите возможность стать частью этой волнующей истории!

Режиссер
Яков Ломкин
В ролях
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Анна Якунина
Анна Якунина
Павел Кузьмин
Павел Кузьмин
Мария Свирид
Мария Свирид
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
4 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
9 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
4 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Последний аттракцион
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