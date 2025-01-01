Меню
Жизнь моя песней звучала в народе
Киноафиша Жизнь моя песней звучала в народе

Спектакль Жизнь моя песней звучала в народе

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Режиссер Растам Абдуллаев
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкально-драматическая композиция о Мусе Джалиле

Приглашаем вас на уникальную музыкально-драматическую композицию, посвященную жизни и творчеству Мусы Джалиля—Героя Советского Союза и лауреата Ленинской премии. Режиссером-постановщиком и композитором является Растам Абдуллаев, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Татарстан.

Сюжет и содержание

Основу повествования составляют стихотворения Мусы Джалиля, погружающие зрителя в глубины его героической судьбы. В композиции гармонично переплетены отрывки из произведений таких авторов, как Риза Ишмурат и Туфан Миннуллин, а также народные сказания, песни и танцы, вдохновлявшие поэта. Это создает удивительную цельность: героическая жизнь Джалиля, щедро вплетенная в народную традицию, и народная культура, сфокусированная в его биографии.

Неповторимый стиль

Композитор и режиссер создали спектакль, который не только рассказывает о выдающемся человеке, но и погружает зрителей в атмосферу народной жизни. Зрители смогут ощутить объединение героизма и традиций, которые питают поэзию национального героя, становясь частью его судьбы.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной композицией и прикоснуться к историческому наследию, которое оставил после себя Муса Джалиль.

Расписание

В других городах

Казань, 11 октября
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
12:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

