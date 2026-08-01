Выставка, посвященная Алексею Толстому в Самарском литературном музее

Приглашаем вас посетить уникальную экспозицию, раскрывающую личность Алексея Толстого через пять ярких образов. Выставка "Толстой: смена оптики" была открыта в 2020 году и представляет собой результат большой работы по исследованию мнений современников писателя, архивных материалов и новых форм подачи информации для зрителей XXI века.

В мемориальной квартире Толстого, обстановка которой восстановлена на 1900 год, сохранились предметы быта и культуры того времени. Здесь можно увидеть старинную мебель, посуду, предметы гардероба и даже журналы, которые читали современники писателя.

Пять образов Толстого

Выставка познакомит вас с пятью аспектами жизни и творчества Толстого: "модернист", "эмигрант", "советский писатель", "гедонист" и "трудоголик". Каждый из этих образов позволяет по-новому взглянуть на творчество великого писателя.

Посетители могут увидеть Алексея Толстого на домашних снимках с отдыха на море, а также в костюме для греко-римской борьбы. Кроме того, на выставке можно попробовать самим выбрать новый имидж писателя, послушать анекдоты и мифы, которые возникли в советское время, проследить маршрут его эмиграции и разгадать тайны его творческого метода.

Поддержка и реализация проекта

Проект был реализован при поддержке Российского фонда культуры как победитель грантового конкурса "Гений места. Новое краеведение". В разработке художественной части участвовали ведущие самарские музейные проектировщики Александр и Ольга Филимоновы.

Не пропустите возможность взглянуть на личность и творчество Алексея Толстого под новым углом, исследуя образы, которые раскрывают его многогранность и влияние на литературу.