Приглашаем вас на увлекательную лекцию о кофе и его истории в России. Узнайте о традициях и обычаях, которые сохранились сквозь века. Мы поговорим о старинных способах приготовления этого ароматного напитка и предложим вам уникальную дегустацию.
Одним из ключевых моментов станет заваривание кофе по-польски. Этот способ особенно интересен, так как в начале XX века в главном доме усадьбы Гусевых жил дворянин поляк Цеслав Лисовский. Вы сможете насладиться не только вкусом, но и атмосферой, связанной с этим методом.
Разумеется, мы не обойдем стороной и мистическую сторону кофе — гадание на кофейной гуще станет особым дополнением нашей встречи.
Лекцию проведет Юрий Попов — профессиональный дегустатор, который имеет опыт участия в чемпионатах России и Европы. Его знания и страсть к кофе сделают встречу незабываемой.
Ждем вас в камерной обстановке усадьбы Гусевых, чтобы пообщаться и отведать душистого напитка!