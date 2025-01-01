Лекция о кофе и дегустация в усадьбе Гусевых

Приглашаем вас на увлекательную лекцию о кофе и его истории в России. Узнайте о традициях и обычаях, которые сохранились сквозь века. Мы поговорим о старинных способах приготовления этого ароматного напитка и предложим вам уникальную дегустацию.

Заваривание кофе по-польски

Одним из ключевых моментов станет заваривание кофе по-польски. Этот способ особенно интересен, так как в начале XX века в главном доме усадьбы Гусевых жил дворянин поляк Цеслав Лисовский. Вы сможете насладиться не только вкусом, но и атмосферой, связанной с этим методом.

Гадание на кофейной гуще

Разумеется, мы не обойдем стороной и мистическую сторону кофе — гадание на кофейной гуще станет особым дополнением нашей встречи.

О ведущем

Лекцию проведет Юрий Попов — профессиональный дегустатор, который имеет опыт участия в чемпионатах России и Европы. Его знания и страсть к кофе сделают встречу незабываемой.

Информация для зрителей

Возрастная категория: 12+

12+ Вместимость: 12 человек

12 человек Место проведения: Славянская, 4, второй этаж

Ждем вас в камерной обстановке усадьбы Гусевых, чтобы пообщаться и отведать душистого напитка!