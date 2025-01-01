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Жизнь есть сон
Билеты от 1200₽
Киноафиша Жизнь есть сон

Спектакль Жизнь есть сон

Остросюжетная драма по мотивам Кальдерона
Постановка
Электротеатр Станиславский 18+
Режиссер Наталья Менендес
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Остросюжетная драма по мотивам Кальдерона в Электротеатре Станиславский

Спектакль «Принц Сегизмундо» погружает зрителей в мир испанского Возрождения, раскрывая драматическую историю о борьбе за королевский престол и философские размышления о судьбе и свободной воле человека. Главный герой, принц Сегизмундо, с рождения заточен в башню собственным отцом и ничего не знает о своем происхождении.

Ситуация меняется, когда король решает испытать сына. Спящего Сегизмундо доставляют во дворец, где его убеждают, что его прежняя жизнь — всего лишь сон. Этот поворот сюжета ставит перед ним непростые вопросы о реальности и иллюзии.

Драматургия Педро Кальдерона

Спектакль основан на произведении выдающегося испанского драматурга Педро Кальдерона, чей вклад в театральное искусство неоценим. Кальдерон рассматривает вечные темы, такие как борьба за власть, идентичность и человеческие страсти. Его работы отличаются глубиной философского содержания и эмоциональной насыщенностью.

Режиссура Натальи Менендес

Режиссером спектакля является Наталья Менендес, художественный руководитель Teatro Español в Мадриде. Ее подход к интерпретации классических произведений известен своей свежестью и актуальностью. Менендес умело сочетает традиции и современность, что делает спектакль особенно привлекательным для широкой аудитории.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который затрагивает важные философские вопросы и предлагает зрителям уникальный взгляд на классическую драму.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Жизнь есть сон

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