Жизнь — театр
Киноафиша Жизнь — театр

Спектакль Жизнь — театр

12+
Возраст 12+

О спектакле

Музыкально-литературный спектакль

Приглашаем вас на уникальные спектакли, которые порадуют настоящий вкус любителей театра. В этом сезоне вы сможете увидеть интересные постановки, каждая из которых привносит свою неповторимую атмосферу.

Спектакли, которые стоит увидеть

В этом цикле представлены работы известных драматургов и сценаристов:

  • С. Моэм — «Театр»
  • А. Аверченко — «Преступление актрисы Марыськиной»
  • О. Генри — «Погребок и роза»
  • М. Зощенко — «Аристократка»
  • Л. Толстая — «Поэт и муза»

Музыкально-литературный отдел

Не упустите возможность насладиться талантливым исполнением мастеров художественного слова:

  • Дарья Волисова
  • Татьяна Захарова
  • Юлия Кириллова
  • Яна Насонова
  • Марина Степанова
  • Алексей Терехов

Автор и ведущая этих вечерних программ — Галина Остапец, чей талант и обаяние сделают каждое выступление особенным.

Забудьте о повседневной суете и подарите себе вечер качественного театра и литературного искусства.

