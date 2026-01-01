Спектакль Жизнь — театр

Музыкально-литературный спектакль

Приглашаем вас на уникальные спектакли, которые порадуют настоящий вкус любителей театра. В этом сезоне вы сможете увидеть интересные постановки, каждая из которых привносит свою неповторимую атмосферу.

Спектакли, которые стоит увидеть

В этом цикле представлены работы известных драматургов и сценаристов:

С. Моэм — «Театр»

А. Аверченко — «Преступление актрисы Марыськиной»

О. Генри — «Погребок и роза»

М. Зощенко — «Аристократка»

Л. Толстая — «Поэт и муза»

Музыкально-литературный отдел

Не упустите возможность насладиться талантливым исполнением мастеров художественного слова:

Дарья Волисова

Татьяна Захарова

Юлия Кириллова

Яна Насонова

Марина Степанова

Алексей Терехов

Автор и ведущая этих вечерних программ — Галина Остапец, чей талант и обаяние сделают каждое выступление особенным.

Забудьте о повседневной суете и подарите себе вечер качественного театра и литературного искусства.