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Жизель
Билеты от 600₽
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Спектакль Жизель

6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Театр «Корона русского балета» на сцене Дома музыки

Балет «Жизель» — это изысканное произведение классической хореографии, которое считается одним из самых трогательных и поэтичных романтических балетов. Музыка А. Адана и хореография Мариуса Петипа, объединяя элегантную стильность классики с феерической фантазией, создают незабываемое произведение искусства. В спектакле переплетаются виртуозность, благородная чувственность и романтика, что делает его любимым у зрителей на протяжении многих лет.
В постановке театра «Корона русского балета» особое внимание уделяется традициям русской балетной школы и великой классической хореографии. Это представление привносит в знакомую историю новые акценты, одновременно сохраняя всю поэтичность и утонченность оригинала. Зрители смогут увидеть тонкие хореографические штрихи, виртуозные па и эмоциональное исполнение, которое передает все чувства героев.

Руководитель театра и философия постановки
Руководитель театра Анатолий Емельянов подчеркивает, что спектакли театра ориентированы на современного зрителя, несмотря на свою приверженность к традициям классического балета. Он утверждает: «Мы создаем спектакли, которые будут понятны и интересны сегодняшнему зрителю, и которые, несмотря на все невзгоды жизни, напомнят вам, что на этом свете царствует Бог, а значит, добро и красота».

Создание театра и состав труппы
Московский театр «Корона русского балета» был основан в 1997 году. Труппа театра состоит из выпускников ведущих хореографических школ России, а также приглашенных артистов, среди которых солисты Большого театра России, Мариинского театра и Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Международное признание
Спектакли театра «Корона русского балета» получают признание и успех на международной арене. Театр гастролирует в таких странах, как Испания, Германия, Италия, США, Канада и другие, радуя зрителей на лучших мировых сценах.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 600 ₽

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