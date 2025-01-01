Спектакль Жизель

Театр «Корона русского балета» на сцене Дома музыки

Балет «Жизель» — это изысканное произведение классической хореографии, которое считается одним из самых трогательных и поэтичных романтических балетов. Музыка А. Адана и хореография Мариуса Петипа, объединяя элегантную стильность классики с феерической фантазией, создают незабываемое произведение искусства. В спектакле переплетаются виртуозность, благородная чувственность и романтика, что делает его любимым у зрителей на протяжении многих лет.

В постановке театра «Корона русского балета» особое внимание уделяется традициям русской балетной школы и великой классической хореографии. Это представление привносит в знакомую историю новые акценты, одновременно сохраняя всю поэтичность и утонченность оригинала. Зрители смогут увидеть тонкие хореографические штрихи, виртуозные па и эмоциональное исполнение, которое передает все чувства героев.

Руководитель театра и философия постановки

Руководитель театра Анатолий Емельянов подчеркивает, что спектакли театра ориентированы на современного зрителя, несмотря на свою приверженность к традициям классического балета. Он утверждает: «Мы создаем спектакли, которые будут понятны и интересны сегодняшнему зрителю, и которые, несмотря на все невзгоды жизни, напомнят вам, что на этом свете царствует Бог, а значит, добро и красота».

Создание театра и состав труппы

Московский театр «Корона русского балета» был основан в 1997 году. Труппа театра состоит из выпускников ведущих хореографических школ России, а также приглашенных артистов, среди которых солисты Большого театра России, Мариинского театра и Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Международное признание

Спектакли театра «Корона русского балета» получают признание и успех на международной арене. Театр гастролирует в таких странах, как Испания, Германия, Италия, США, Канада и другие, радуя зрителей на лучших мировых сценах.