Жизель
Киноафиша Жизель

Спектакль Жизель

Романтическая мелодрама с готическим оттенком
Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Мариус Петипа, Жюль Перро, Жан Коралли
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Легендарная балетная драма в Мариинском театре

«Жизель» — один из самых значимых балетов мировой классики, которому уже более 180 лет. История о наивной деревенской девушке, которая полюбила графа, замаскировавшегося под простого крестьянина, до сих пор трогает зрителей своей трагичностью. Обманутая и обезумевшая от любви, Жизель умирает от разбитого сердца и после смерти становится вилисой — духом девушки, погибшей до свадьбы.

Волшебство хореографии

Хотя авторство хореографии давно затерялось в истории, композиция «Жизели» сохранилась до наших дней почти в первозданном виде. Два контрастных акта — яркий сельский праздник в первом и мрачный ночной шабаш на кладбище во втором — продолжают завораживать своей красотой.

Легендарные сцены

Сцена сумасшествия Жизели — одна из самых сложных и эмоциональных для балерин, считается настоящей вершиной исполнительского мастерства. Ансамбль вилис — призраков девушек, затанцовывающих до смерти путников, — по праву считается шедевром, в котором хореография и драматургия сливаются в единое целое.

Этот балет неизменно остается символом романтического искусства и завоевывает сердца зрителей снова и снова.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 5000 ₽

Фотографии

