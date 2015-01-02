Жизель
Лучший балет в творческом наследии Адольфа Адана 6+
Режиссер Юрий Григорович
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
О спектакле

Балет «Жизель»: трагедия и красота в танце

Балет «Жизель» основан на древней поэтической легенде о виллисах — душах невест, ушедших из жизни до свадьбы. По преданию, в полночь эти призрачные фигуры покидают свои могилы, чтобы в танце продлить свои радостные дни, оборвавшиеся слишком рано.

Согласно легенде, горе тому путнику, который встретится с виллисом в свете луны. Обремененные мстительными чувствами, эти призраки заманивают его в свой хоровод, изматывая на протяжении танца, пока он не исчерпает все силы и не упадет бездыханным.

Тема легенды легла в основу либретто балета, созданного Т. Готье и Ж. Сен-Жоржем. Этот шедевр сочетает в себе эмоциональную глубину и впечатляющую хореографию, что делает его непревзойденным произведением в репертуаре классического балета.

Творение великого композитора

Музыку к балету написал Адольф Адан, который мастерски передал атмосферу волшебства и трагедии через свои мелодии. Зрители не раз отмечали, как музыка Адана усиливает эмоциональную составляющую спектакля, заставляя сердца биться в унисон с танцевальными па.

Классика на сцене

В «Жизель» захватывают не только музыка и хореография, но и великолепные костюмы, которые погружают нас в атмосферу средневековой Европы. Вместе с изящными движениями танцоров они создают неповторимый визуальный ряд, делающий спектакль незабываемым.

Не упустите возможность увидеть этот выдающийся балет, который остается актуальным на протяжении многих лет, волную каждой новую генерацию зрителей.

Фотографии

