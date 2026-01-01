Спектакль Жизель

Балет «Жизель» в Театре оперы и балета Нижнего Новгорода

Театр оперы и балета представляет незабываемую постановку балета «Жизель» в двух действиях, которая является классикой мирового балета. Хореография создана легендарным трио: Жаном Коралли, Жюлем Перро и Мариусом Петипа. Дирижёр, лауреат премии «Творческая удача», Сергей Вантеев, а балетмейстер — заслуженный артист РСФСР Юрий Ветров.

Сюжет и атмосфера

В основе балета лежит трогательная легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы, которые каждую полночь покидают свои могилы, чтобы танцевать. Главная героиня, крестьянская девушка Жизель, влюбляется в Альберта. Однако любовь оборачивается трагедией, когда она узнает о его обмане, что приводит к её преждевременной смерти. После смерти Жизель становится виллисой, но её любовь к Альберту не угасает даже в потустороннем мире.

Творческая команда

В этой постановке работают высококвалифицированные специалисты. Художник-постановщик, заслуженный художник Чувашии Валентин Федоров, создал уникальные декорации и костюмы. Ассистентом балетмейстера выступает народная артистка России Мария Былова. Дирижёр — Роман Демидов, а репетиторы — дважды лауреат премии «Творческая удача», Сергей Куракин и лауреат премии им. Н.И. Собольщикова, Марина Снигур.

Возрастные ограничения

Зрителям рекомендуется возраст с 12-ти лет.

Не упустите возможность увидеть этот «фантастический балет» французского композитора Адольфа Адана, который завораживает сюжетной глубиной и уроками о любви и предательстве.