Спектакль Жизель

Шедевр романтического балета - «Жизель»

«Жизель» — это балет, основанный на легенде о виллисах, призраках молодых девушек, преданных своими возлюбленными. Постановка представлена в хореографической редакции Лорана Илера, который сохранил классичность спектакля. Этот балет считается вершиной романтического искусства XIX века и привлекает внимание как любителей классического балета, так и ценителей трогательных романтических сюжетов.

История и музыка

Авторы проекта стремились создать незабываемую атмосферу, и для этого Теофиль Готье, знаменитый поэт и писатель, адаптировал старинную легенду. В «Жизели» он изображает мир, где юные невесты, умершие до свадьбы, ночью танцуют в лунном свете. Но осторожно: горе тому, кто окажется на их пути!

Музыка балета написана Адольфом Аданом, одним из наиболее значительных французских композиторов первой половины XIX века. Его музыка удивительно подчеркивает контраст между реальностью первого акта и фантастической атмосферой второго, где призраки оживают.

Хореографическая редакция Лорана Илера

В Музыкальном театре зрители смогут увидеть классическую версию балета, созданную Лораном Илером. Он делится своими мыслями о работе над спектаклем: «Чтобы классика жила, требуется внимание к ней. Время от времени спектакль нужно наполнять новым дыханием, заново выстраивать логические связи. Именно это я постарался сделать с «Жизелью»». Илер акцентирует внимание на пантомиме в первом акте, чтобы зрители лучше понимали происходящее на сцене.

Во втором акте его задача заключалась в поддержании чистоты стиля и точности движений исполнителей. «Только при этом условии мы можем по-настоящему увлечь публику в зале», — говорит он. С такой подготовкой и вниманием к деталям «Жизель» обещает стать незабываемым событием для всех ценителей театрального искусства.