Балет «Жизель», который будет представлен Самарским театром оперы и балета, был создан на пике эпохи романтизма. Этот период отличался особым интересом к возвышенным переживаниям и фантастическим ситуациям в европейской культуре.
Постановка «Жизель» была воплощена в жизнь выдающимися хореографами Жаном Коралли и Жюлем Перро, их имена навсегда вошли в мировую историю балета. Этот спектакль считается классическим романтическим балетом.
В «Жизель» реальный мир первой половины спектакля противопоставляется миру грез, который показан в запоминающемся финале. Главная идея этого произведения — любовь, которая оказывается сильнее обиды, предательства и даже самой смерти.
Балет «Жизель» часто считается образцом романтического балета и вдохновил множество постановок по всему миру. Ключевыми темами спектакля являются страсть, предательство и прощение, что делает его актуальным для любого времени.
Не пропустите возможность увидеть это великолепное произведение классического репертуара в исполнении талантливых артистов Самарского театра оперы и балета.