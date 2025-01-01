Меню
Жизель
Киноафиша Жизель

Спектакль Жизель

6+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Жизель» в Эрмитажном театре

«Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко представляет классический шедевр — балет «Жизель». Это постановка пройдет на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра.

История любви и мистики

Зрители увидят драматичную и мистическую историю о всемогущей силе любви. «Жизель» — это один из самых известных классических балетов, который стал вершиной жанра балетного романтизма. Его поэтическая и танцевальная одухотворенность покоряет сердца зрителей уже более двух веков.

О «Санкт-Петербургском балете»

Театр «Санкт-Петербургский балет» был основан в 2011 году с целью познакомить ценителей балета с молодыми звездами классического танца. Артисты коллектива радуют публику как классическими спектаклями, так и работами новых талантливых авторов. В сотрудничестве с труппой выступают солисты ведущих театров страны, что придаёт спектаклям особую яркость и динамичность.

Сюжет балета

Сюжет «Жизели» основан на старинной немецкой легенде о «виллисах» — невестах, преданных своими возлюбленными и ушедших из жизни от горя, не дождавшись свадьбы. По преданию, в полночь виллисы выходят из своих могил и танцуют. Горе путнику, который встретится с ними — виллисы вовлекают его в свой хоровод и кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

Подробности спектакля

Продолжительность мероприятия — 2 часа 10 минут с одним антрактом. Не упустите возможность увидеть этот шедевр классического балета и погрузиться в мир романтики и мистики.

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:00 от 4000 ₽

В ближайшие дни

