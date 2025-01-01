Спектакль Жизель

Классика балета: «Жизель» в вашем городе

В маленькой деревушке средневековья живет юная Жизель – чистая душой девушка, покоряющая всех своей искренностью и добротой. Она влюблена в Альберта, который представляется ей простым крестьянином.

В деревню приезжает Граф с дочерью Батильдой, что становится началом цепи трагических событий. Во время празднования Вальпургиевой ночи Жизель и Альберт обмениваются обручальными венцами, не подозревая о надвигающейся беде.

Тайна и предательство

Ночью Батильда раскрывает ужасную правду: Альберт помолвлен с ней и является сыном графа. Узнав об этом, Жизель не в силах пережить предательство и сходит с ума от горя. Её чистая душа не выдерживает удара судьбы, и она умирает.

Встреча с Виллисом

На кладбище появляются Виллисы – призрачные невесты, умершие до свадьбы. Мирта, главная вилиса, принимает Жизель в свой круг. Альберт, не в силах забыть свою возлюбленную, приходит на могилу Жизели. В этот момент с первыми лучами рассвета виллисы исчезают.

Вечный символ любви

Жизель прощает Альберта и, благословляя его, уходит в мир иной. Её любовь, победившая смерть, оставляет после себя вечный символ всепрощения и истинной преданности.

Информация о спектакле