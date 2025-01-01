Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жизель
Киноафиша Жизель

Спектакль Жизель

12+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балет «Жизель» Театра Наталии Сац на сцене РАМТа

В преддверии открытия Большой сцены Детского музыкального театра имени Наталии Сац состоится первая большая балетная премьера сезона — «Жизель» Адольфа Адана. Этот фантастический балет, основанный на либретто Анри де Сен-Жоржа, Теофиля Готье и Жана Коралли, расскажет бессмертную легенду о любви, пересказанную Генрихом Гейне.

Классика балетного искусства

«Жизель» — это не просто спектакль, это веха в истории классического балета. Спектакль продолжит традицию театра по знакомству юной публики с выдающимися произведениями академического танца. В репертуаре театра уже есть такие шедевры, как «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

Подарок для всех зрителей

Эта постановка станет настоящим подарком не только для юных зрителей, которые впервые приобщаются к миру большого балета, но и для искушенных знатоков. Они смогут оценить чистоту и виртуозность исполнения сложнейшего классического хореографического текста, который будет представлен в редакции Кирилла Симонова.

Не упустите возможность стать частью этого зрелища и насладиться красотой «Жизели» вместе с Детским музыкальным театром имени Наталии Сац!

Фотографии

Жизель Жизель Жизель Жизель Жизель Жизель Жизель
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше