Жизель
Киноафиша Жизель

Спектакль Жизель

6+
Режиссер Жан Коралли, Жюль Перро, Мариус Петипа
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Жизель» в постановке Театра русского балета им. Анны Павловой

Театр русского балета им. Анны Павловой представляет «Жизель» — фантастический балет в двух актах, который более полутора веков завораживает зрителей своим трогательным сюжетом и уникальной хореографией.

История постановки

«Жизель» — это не просто классика, а самый старший балет в репертуаре Эрмитажного театра. Он открыл сезон 1996 года, а в главных ролях выступили солисты Маринского театра — Маргарита Куллик и Владимир Ким. С тех пор в этой роли блистали такие знаменитости, как Анастасия Волочкова, Юлия Махалина и Валерия Васильева.

Почему стоит увидеть

«Жизель» — это не только хореографическое произведение, но и глубокая история о любви, преданности и жертве, что делает её актуальной и в современном театре. Не упустите возможность увидеть этот шедевр на сцене!

Купить билет на спектакль Жизель

Ноябрь
22 ноября суббота
18:00
Карнавал Санкт-Петербург, Невский просп., 39, Городской дворец творчества юных
от 1900 ₽
29 ноября суббота
18:00
Карнавал Санкт-Петербург, Невский просп., 39, Городской дворец творчества юных
от 1900 ₽

Фотографии

Жизель Жизель

