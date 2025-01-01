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Жизель
Билеты от 1000₽
Киноафиша Жизель

Спектакль Жизель

6+
Режиссер Жан Коралли, Жюль Перро
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Балет «Жизель» на сцене РАМТа

Балет «Жизель» французского композитора Адольфа Адана — это настоящая жемчужина классического репертуара, один из самых знаменитых балетных спектаклей в мире. Его сюжет основан на древней славянской легенде о погибших от несчастной любви девушках, известных как виллисы.

Сюжет и символизм

Виллисы — это волшебные существа, которые, будучи обреченными на вечную тоску, мстят мужчинам. Они затанцовывают до смерти тех, кто осмеливается приблизиться к ним, таким образом отомщая за свою погубленную жизнь. Эта история о любви, предательстве и трагедии захватывает зрителей с первых минут спектакля.

Историческое значение

«Жизель» появилась на свет в годы расцвета романтизма в европейском искусстве и сыграла значительную роль в развитии этого направления в музыкальном театре. Балет открыл новые горизонты для хореографов и композиторов, вдохновляя их на создание произведений, полных эмоций и глубокого символизма.

Интересные факты

  • Первое представление «Жизель» состоялось в 1841 году в Париже и с тех пор не покидала сцены ведущих театров мира.
  • Главные роли в балете традиционно исполняют ведущие примы, такими как Мария Тальони и Анна Павлова, которые оставили свой след в истории искусства.
  • Балет стал одним из символов романтического балета, вдохновив множество хореографов и артистов на создание новых интерпретаций.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр на сцене. «Жизель» — это не просто балет, это погружение в мир чувств и эмоций, которое надолго останется в вашем сердце.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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