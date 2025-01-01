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Жизель
Билеты от 1000₽
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Спектакль Жизель

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Балет «Жизель» — жемчужина классического репертуара на сцене РАМТа

Балет «Жизель» французского композитора Адольфа Адана — это настоящая жемчужина классического репертуара и, пожалуй, самый знаменитый балетный спектакль в мире. Его история берет начало в эпоху романтизма, когда искусство стремилось передать глубокие чувства и эмоции.

Сюжет и легенда

Сюжет балета основан на древней славянской легенде о виллисах — душах девушек, погибших от несчастной любви. Эти волшебные существа мстят мужчинам, затанцовывая их до смерти. Этот мотив мести за погубленную жизнь пронизывает всю историю, добавляя ей драматизма и трагизма.

Историческое значение

«Жизель» не только увлекла зрителей своей увлекательной историей, но и оказала значительное влияние на развитие романтического направления в музыкальном театре. Премьера состоялась в 1841 году в Париже, и с тех пор балет стал символом романтической эпохи, вдохновляя множество хореографов и композиторов.

Почему стоит посетить

Не упустите возможность увидеть этот шедевр на сцене! «Жизель» продолжает завораживать зрителей своими изысканными танцами, великолепной музыкой и глубоким эмоциональным содержанием. Это спектакль, который стоит увидеть каждому любителю театрального искусства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
2 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽

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