Спектакль Жизель

Классика балета «Жизель» в Мариинском театре

Премьера романтического балета «Жизель» состоялась в 1841 году на сцене Парижской оперы и с тех пор не сходит с мировых театральных подмостков. Этот шедевр, основанный на легенде о вилисах — девушках, не переживших измену возлюбленных и умерших до свадьбы, — был опоэтизирован Генрихом Гейне. Либретто написали Жюль-Анри Вернуа де Сен-Жорж и Теофиль Готье, а музыка принадлежит Адольфу Адану. Хореографы Жан Коралли и Жюль Перро создали неповторимый спектакль, который сразу же завоевал популярность.

Секрет вечного успеха балета «Жизель»

Что же делает «Жизель» таким привлекательным на протяжении двух столетий? Возможно, это глубина и сила любви главного хореографа Жюля Перро к его жене и ученице Карлотте Гризи, для которой он и создал этот балет. Эмоциональная насыщенность и магическая сила спектакля продолжают волновать зрителей и сегодня.

Классика балета на петербургской сцене

На петербургской сцене «Жизель» представляется в редакции Мариуса Петипа, первого балетмейстера Императорского Мариинского театра во второй половине XIX века. Эта версия спектакля также идет в Театре балета имени Якобсона и продолжает традиции, заложенные многими поколениями танцоров.

Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение искусства, которое прошло испытание временем и продолжает вдохновлять новые поколения зрителей!