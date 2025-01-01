Меню
Жизель. Возвращение в Париж
Киноафиша Жизель. Возвращение в Париж

Спектакль Жизель. Возвращение в Париж

6+
Режиссер Михаил Венщиков
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль "Жизель. Возвращение в Париж". Мировая премьера на музыку Адольфа Адана

Особняк И.К. Мясникова совместно с Арт-центром "Сен-Мишель Балет" представляет зрителям уникальную интерпретацию знаменитого произведения — "Жизель. Возвращение в Париж".

Мировая премьера

Символическая музыка Адольфа Адана и хореография Михаила Венщикова создают совершенно новое звучание классического балета. Либретто написано Екатериной Сафроновой, вдохновленной первым либретто Теофиля Готье, которое, в свою очередь, основано на поэме Виктора Гюго "Фантомы".

Костюмы и атмосфера

Художник по костюмам Татьяна Королева открывает для зрителей мир дворцового бала, наполненный таинственным блеском свечей и потоком шампанского. В этом волшебном вечере не только юные щеголи и красавицы в сверкающих платьях танцуют в ритме вальса, но и вилисы во главе со своей зловещей королевой вторгаются в бальную залу, чтобы воплотить все сокровенные желания в ледяном свете лунной ночи.

Психология через танец

Сложная психологическая хореография Михаила Венщикова проникает в глубину характеров и сюжетных конфликтов, раскрывая их через танец. Главные партии исполняют:

  • Жизель: Лариса Корсакова / Сабина Яппарова
  • Альберт: Андрей Яхнюк / Маркос Яго Гонзага
  • Испанка: Кристина Матулионис / Ольга Семенова
  • Чёрный Граф: Денис Алиев / Андрей Маслобоев
  • Мирта: Ирина Кошелева / Анна Серикова
  • Вилисы и гости на балу: кордебалет Театра балета "Сен-Мишель"

Уникальный формат

Количество мест ограничено, и мы порадуем зрителей этим спектаклем лишь дважды в этом сезоне: 26 и 27 июня. Уникальный формат мероприятия позволяет артистам находиться на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Живой оркестр и великолепные интерьеры особняка создают ощущение дореволюционного музыкального салона. Такого вы больше нигде не увидите!

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!

Купить билет на спектакль Жизель. Возвращение в Париж

Октябрь
18 октября суббота
19:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 2500 ₽

