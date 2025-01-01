Спектакль Жизель. Классический балет с видеоэффектами

«Жизель» — мистическая легенда о погибших невестах, пересказанная немецким поэтом 19 века Генрихом Гейне, стала шедевром мирового балетного искусства. Это произошло благодаря проникновенной музыке Адольфа Адана и хореографическому гению Мариуса Петипа, создавшего эталонную версию балета. Драматизм и эмоциональность, лиричность и музыкальность спектакля, овеянного ореолом таинственности, заставляют зрителя сопереживать героям с первых нот и до последнего аккорда.
Спектакль сочетает классические декорации и костюмы с мультимедийными проекциями на стены театра. Такое оформление усиливает эмоциональность и драматизм сюжета, позволяя зрителю находиться в эпицентре происходящего и получать новые эстетические ощущения.
Исполнители и оркестр
Балет исполняет труппа «Санкт-Петербургский Балет» в сопровождении симфонического оркестра "Olympic Symphony Orchestra". Дирижеры: Александр Голиков и Дмитрий Ноздрачев.
Команда создателей
Приглашаем вас насладиться этим великолепным спектаклем в Эрмитажном театре!