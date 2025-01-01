Спектакль Жизель. Классический балет с видеоэффектами

Меню
Жизель. Классический балет с видеоэффектами
Романтический балет в двух действиях 6+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Классический балет с особенной сценографией в Эрмитажном театре

«Жизель» — мистическая легенда о погибших невестах, пересказанная немецким поэтом 19 века Генрихом Гейне, стала шедевром мирового балетного искусства. Это произошло благодаря проникновенной музыке Адольфа Адана и хореографическому гению Мариуса Петипа, создавшего эталонную версию балета. Драматизм и эмоциональность, лиричность и музыкальность спектакля, овеянного ореолом таинственности, заставляют зрителя сопереживать героям с первых нот и до последнего аккорда.

Инновационное оформление

Спектакль сочетает классические декорации и костюмы с мультимедийными проекциями на стены театра. Такое оформление усиливает эмоциональность и драматизм сюжета, позволяя зрителю находиться в эпицентре происходящего и получать новые эстетические ощущения.

Исполнители и оркестр

Балет исполняет труппа «Санкт-Петербургский Балет» в сопровождении симфонического оркестра "Olympic Symphony Orchestra". Дирижеры: Александр Голиков и Дмитрий Ноздрачев.

Команда создателей

  • Цифровые декорации: Арт-студия "Ветер"
  • Художник и режиссер: Дарья Котюх
  • Художник: Татьяна Васильева
  • Видеорежиссеры: Станислав Степанов и Дмитрий Ермолин

Приглашаем вас насладиться этим великолепным спектаклем в Эрмитажном театре!

Октябрь
9 октября четверг
19:30
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3500 ₽

Фотографии

Фотографии

