Спектакль «Жизель Ботаническая» в МХТ имени А.П. Чехова

В Московском художественном театре имени A.П. Чехова состоится спектакль режиссёра Никиты Кобелева по мотивам рассказов Эдуарда Кочергина «Жизель Ботаническая». Эта трогательная история разворачивается в послевоенном Ленинграде и рассказывает о женщинах, торгующих своим телом у Ботанического сада, которые объединяются, чтобы воспитать дочь погибшей подруги.

Сюжет и персонажи

Главную роль в спектакле сыграет Авдотья Сальникова, предстающая в образе Гюли — девочки, которая мечтает стать балериной и танцует партию Жизели. Постановка сочетает в себе драматизм, иронию и тепло, подчеркивая резкий контраст между тяжелой реальностью жизни героинь и волшебством мира балета.

Уникальная история и автор

«Началась эта артельная история в великое коммунальное время сразу после Отечественной на Петроградской стороне, когда стала возрождаться уличная жизнь со всеми ее узорами и чудо-юдами…» — именно так начинается спектакль, открывающий калейдоскоп историй о «ботанических девушках», которые, несмотря на суровые условия жизни, стремятся воплотить в дочери надежды на лучшее будущее.

Эдуард Кочергин: художник и писатель

Эдуард Кочергин — мэтр сценографии и главный художник петербургского БДТ, также известен как автор семи книг, в которых делится воспоминаниями о жизни и профессии. В 1945 году, будучи ребенком репрессированных родителей, он сбежал из детприемника в Омске и почти семь лет семёнкой добирался до родного Ленинграда. Рассказанные им истории о людях, переживших войну, полны глубокого сочувствия и щемящей нежности.

Креативная команда

Режиссёр Никита Кобелев, ранее работавший с прозой Кочергина, в 2012 году представил радиопостановку по книге «Крещённые крестами». Его новая работа обещает стать ярким и запоминающимся событием для всех любителей театра.

Спектакль «Жизель Ботаническая» будет интересен тем, кто ценит глубокие психологические комедии и ищет в искусстве эмоциональную насыщенность и смысл.