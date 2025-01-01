Жизель (Балет Приморской сцены)

«Жизель» — один из первых и самых прекрасных французских романтических балетов. Его сюжет основан на истории об обманутой аристократом простолюдинке, которая умирает и возвращается с того света к неверному возлюбленному в образе фантастического существа. Эта тема перекликалась с операми Даргомыжского «Русалка» и Лорцинга «Ундина». Однако неувядаемую славу балету обеспечил не только модный мотив романтического двоемирия, но и то, как он был воплощён авторами.
Своим появлением на свет «Жизель» обязана замечательной итальянской балерине Карлотте Гризи. История создания этого балетного шедевра напоминает увлекательный роман. Поэт Теофиль Готье, пленённый прелестной итальянкой, в сотрудничестве с Анри де Сен-Жоржем и Жаном Коралли пишет либретто. Музыкальную партитуру создал Адольф Адан, который сумел создать мелодию, полную тонкости и одухотворённости.
Особое внимание следует уделить балетмейстеру Жюлю Перро, ученику знаменитого «бога танца» Огюста Вестриса. Он стал наставником Карлотты и разработал хореографию для партии заглавной героини. Эта роль включает в себя все новшества, характерные для стремительно развивающегося танца, и по сей день считается партией мечты для многих прим.
В эпоху романтизма искусство балета стало ассоциироваться с искусством полёта. Перро, усвоив технику элевации своего педагога Вестриса, обучал своих учениц, включая Марию Тальони и Карлотту Гризи. Именно тогда балерины начали уверенно подниматься на пуанты, что позволяло им превращаться в волшебных существ неземного происхождения.
Постановочная история «Жизели» также полна перипетий. Оригинальная редакция, триумфально обошедшая лучшие театры, в Мариинском театре утвердилась благодаря Мариусу Петипа, брату премьерного Графа Альберта, Люсьена Петипа. Именно он смог сохранить версию Перро, вдохновлённую Карлоттой Гризи, в то время как оригинал был утерян к началу XX века.
Версия, представленная Анной Павловой в заглавной роли, «вернулась» в Париж и покорила зрителей. Сегодня Мариинская «Жизель» считается эталонной и служит образцом для других театров. Это произведение продолжает вдохновлять и завораживать зрителей по всему миру, оставаясь символом романтического балета.