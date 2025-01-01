Жизель (Балет Приморской сцены)

Тайны и волшебство «Жизели»

«Жизель» — один из первых и самых прекрасных французских романтических балетов. Его сюжет основан на истории об обманутой аристократом простолюдинке, которая умирает и возвращается с того света к неверному возлюбленному в образе фантастического существа. Эта тема перекликалась с операми Даргомыжского «Русалка» и Лорцинга «Ундина». Однако неувядаемую славу балету обеспечил не только модный мотив романтического двоемирия, но и то, как он был воплощён авторами.

История создания

Своим появлением на свет «Жизель» обязана замечательной итальянской балерине Карлотте Гризи. История создания этого балетного шедевра напоминает увлекательный роман. Поэт Теофиль Готье, пленённый прелестной итальянкой, в сотрудничестве с Анри де Сен-Жоржем и Жаном Коралли пишет либретто. Музыкальную партитуру создал Адольф Адан, который сумел создать мелодию, полную тонкости и одухотворённости.

Особое внимание следует уделить балетмейстеру Жюлю Перро, ученику знаменитого «бога танца» Огюста Вестриса. Он стал наставником Карлотты и разработал хореографию для партии заглавной героини. Эта роль включает в себя все новшества, характерные для стремительно развивающегося танца, и по сей день считается партией мечты для многих прим.

Эпоха романтизма и искусство полёта

В эпоху романтизма искусство балета стало ассоциироваться с искусством полёта. Перро, усвоив технику элевации своего педагога Вестриса, обучал своих учениц, включая Марию Тальони и Карлотту Гризи. Именно тогда балерины начали уверенно подниматься на пуанты, что позволяло им превращаться в волшебных существ неземного происхождения.

Постановочная история

Постановочная история «Жизели» также полна перипетий. Оригинальная редакция, триумфально обошедшая лучшие театры, в Мариинском театре утвердилась благодаря Мариусу Петипа, брату премьерного Графа Альберта, Люсьена Петипа. Именно он смог сохранить версию Перро, вдохновлённую Карлоттой Гризи, в то время как оригинал был утерян к началу XX века.

Версия, представленная Анной Павловой в заглавной роли, «вернулась» в Париж и покорила зрителей. Сегодня Мариинская «Жизель» считается эталонной и служит образцом для других театров. Это произведение продолжает вдохновлять и завораживать зрителей по всему миру, оставаясь символом романтического балета.