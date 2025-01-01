Первое в мире театрально-музыкальное шоу по воспоминаниям о стране. В программе участвуют звезды театра и кино

Приготовьтесь к невероятному вечеру, который соберёт на одной сцене ярчайших звёзд театра и кино. В этот раз вас ждёт уникальная постановка, где художественное чтение, живая музыка и авторская анимация объединяются в одно целое.

Звёздный состав

В главных ролях:

Евгений Князев — князь Георгий Львов

Полина Агуреева — писательница Ариадна Тыркова-Вильямс

Николай Чиндяйкин — скульптор Сергей Конёнков

Антон Шагин — дирижер Сергей Кусевицкий

Кирилл Пирогов — художник Михаил Нестеров

Александр Коршунов — вологодский крестьянин

Что ожидает зрителей

На сцене 10 выдающихся артистов прочтут отрывки из 10 книг воспоминаний о России. Вместе с героями мемуаров вы сможете:

Запрыгнуть на подножку кареты Александра II

Распрошить Владимирский собор

Пережить затопление родной деревни

Эти и многие другие яркие, эмоциональные и напряжённые моменты русской истории и культуры будут оживать на ваших глазах.

Музыка и анимация

Каждое воспоминание будет сопровождаться живой музыкой в исполнении камерного оркестра под управлением композитора и пианиста Кирилла Парастаева. В качестве живых декораций и ключевого элемента сценографии выступит проекция авторской анимации, созданной различными режиссёрами и художниками специально для каждого отрывка мемуаров.

Создатели спектакля

Постановка была создана Ириной и Михаилом Разумовскими (Ktomy.media), а режиссёром-постановщиком выступил Георгий Долмазян.

Актерский состав

Также в спектакле участвуют:

Елена Морозова

Павел Акимкин

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!