Киноафиша Живые мемории. Гала

Спектакль Живые мемории. Гала

Постановка
Театр Эстрады 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Первое в мире театрально-музыкальное шоу по воспоминаниям о стране. В программе участвуют звезды театра и кино

Приготовьтесь к невероятному вечеру, который соберёт на одной сцене ярчайших звёзд театра и кино. В этот раз вас ждёт уникальная постановка, где художественное чтение, живая музыка и авторская анимация объединяются в одно целое.

Звёздный состав

В главных ролях:

  • Евгений Князев — князь Георгий Львов
  • Полина Агуреева — писательница Ариадна Тыркова-Вильямс
  • Николай Чиндяйкин — скульптор Сергей Конёнков
  • Антон Шагин — дирижер Сергей Кусевицкий
  • Кирилл Пирогов — художник Михаил Нестеров
  • Александр Коршунов — вологодский крестьянин

Что ожидает зрителей

На сцене 10 выдающихся артистов прочтут отрывки из 10 книг воспоминаний о России. Вместе с героями мемуаров вы сможете:

  • Запрыгнуть на подножку кареты Александра II
  • Распрошить Владимирский собор
  • Пережить затопление родной деревни

Эти и многие другие яркие, эмоциональные и напряжённые моменты русской истории и культуры будут оживать на ваших глазах.

Музыка и анимация

Каждое воспоминание будет сопровождаться живой музыкой в исполнении камерного оркестра под управлением композитора и пианиста Кирилла Парастаева. В качестве живых декораций и ключевого элемента сценографии выступит проекция авторской анимации, созданной различными режиссёрами и художниками специально для каждого отрывка мемуаров.

Создатели спектакля

Постановка была создана Ириной и Михаилом Разумовскими (Ktomy.media), а режиссёром-постановщиком выступил Георгий Долмазян.

Актерский состав

Также в спектакле участвуют:

  • Елена Морозова
  • Павел Акимкин

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

