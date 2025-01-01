Приготовьтесь к невероятному вечеру, который соберёт на одной сцене ярчайших звёзд театра и кино. В этот раз вас ждёт уникальная постановка, где художественное чтение, живая музыка и авторская анимация объединяются в одно целое.
В главных ролях:
На сцене 10 выдающихся артистов прочтут отрывки из 10 книг воспоминаний о России. Вместе с героями мемуаров вы сможете:
Эти и многие другие яркие, эмоциональные и напряжённые моменты русской истории и культуры будут оживать на ваших глазах.
Каждое воспоминание будет сопровождаться живой музыкой в исполнении камерного оркестра под управлением композитора и пианиста Кирилла Парастаева. В качестве живых декораций и ключевого элемента сценографии выступит проекция авторской анимации, созданной различными режиссёрами и художниками специально для каждого отрывка мемуаров.
Постановка была создана Ириной и Михаилом Разумовскими (Ktomy.media), а режиссёром-постановщиком выступил Георгий Долмазян.
Также в спектакле участвуют:
Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!