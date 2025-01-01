Меню
Живые картины блокады
Киноафиша Живые картины блокады

Спектакль Живые картины блокады

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль к годовщине освобождения Ленинграда

В январе 2025 года Россия будет отмечать 81-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этот день, 27 января, навсегда вошел в историю города как праздник ленинградской победы.

К этой памятной дате Театр-фестиваль «Балтийский дом» совместно с Эрмитажем подготовил спектакль, основанный на документальных свидетельствах жителей блокадного города — сотрудников музея.

История блокады через личные свидетельства

Спектакль создан на основе воспоминаний, писем и дневников работников Эрмитажа. В годы блокады они сохраняли экспонаты, перевозили коллекцию в Свердловск, заботились о детях в эрмитажном интернате и читали лекции о искусстве для раненых.

На сцене развернется не только летопись огромной миссии, ради которой люди не жалели ни здоровья, ни жизней, но и картины личных судеб тех, кто сберег для нас Эрмитаж. Это история их тревог, радостей, любви и надежд.

Не упустите возможность стать частью этого важного театрального события, посвященного памятной дате и героям блокады!

Режиссер
Игорь Коняев
В ролях
Валентина Виноградова
Виктория Жилина
Дмитрий Ладыгин
Мария Рубина
Елена Сохацкая

Купить билет на спектакль Живые картины блокады

Ноябрь
16 ноября воскресенье
15:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 800 ₽

