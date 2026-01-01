Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Живые картины блокады
Киноафиша Живые картины блокады

Спектакль Живые картины блокады

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о подвиге людей в годы войны. Театр-фестиваль Балтийский дом в Казани

Спектакль «Живые картины блокады» — это историческая документальная драма, созданная петербургским театром «Балтийский дом» под руководством режиссера Игоря Коняева. Постановка проходит в рамках гастролей и обещает стать важным событием в театральной жизни Казани на сцене Театра имени В.И. Качалова.

Сюжет

Основой спектакля стали реальные письма, дневники и воспоминания сотрудников Государственного Эрмитажа, которые в годы блокады проявляли мужество и отвагу, спасая уникальную коллекцию музея. На сцене с особой эмоциональностью раскрываются такие важные темы, как эвакуация шедевров искусства в Свердловск, жизнь людей в подвалах музея и забота о детях из Эрмитажного интерната. Даже в самые тяжелые дни блокады сотрудники продолжали читать лекции об искусстве, поддерживая как себя, так и других.

Тематическая значимость

Сюжет спектакля актуален и сегодня, когда память о прошлых испытаниях помогает нам лучше понять ценность культуры и искусства. «Живые картины блокады» заставляют зрителей задуматься о человеческих жертвах и о том, как важно сохранять то, что обращает нас к вечным ценностям.

Не упустите возможность стать свидетелем этого важного театрального события, которое не только расскажет о блокадном Ленинграде, но и возродит в зрителях чувство гордости за историю своей страны.

Купить билет на спектакль Живые картины блокады

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
22 июня понедельник
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48

В ближайшие дни

Шүрәлене көттегезме?! / Шурале. Не ждали?!
6+
Драма

Шүрәлене көттегезме?! / Шурале. Не ждали?!

3 июня в 11:00 Театр им. Камала. Новое здание
от 600 ₽
Про кота и про любовь
6+
Детский

Про кота и про любовь

4 июня в 10:30 Казанский ТЮЗ (временное здание)
от 600 ₽
Ханума
16+
Комедия

Ханума

25 июня в 18:30 ТЮЗ имени Габдуллы Кариева
от 450 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше