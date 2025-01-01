Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Живые картины блокады
Киноафиша Живые картины блокады

Спектакль Живые картины блокады

12+
Возраст 12+

О спектакле

В январе 2024 года отмечается 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. День 27 января навсегда вошел в историю города как праздник ленинградской победы. К этой памятной дате Театр-фестиваль «Балтийский дом» подготовил совместно с Эрмитажем спектакль, основанный на документальных свидетельствах жителей блокадного города – сотрудников музея. Спектакль создан на основе воспоминаний, писем и дневников сотрудников Эрмитажа, которые каждый день сохраняли экспонаты, перевозили коллекцию в Свердловск, заботились о детях в эрмитажном интернате, выезжали к раненым и читали лекции об искусстве. Перед зрителями развернется не только летопись той огромной миссии, ради которой люди не жалели ни здоровья, ни своих жизней, но и картины личных судеб тех, кто сберег для нас Эрмитаж – история их тревог и радостей, любви и надежд. Премьерные показы «Живых картин блокады» пройдут на сцене Эрмитажного театра, который становится полноправным действующим лицом спектакля, и на Малой сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом».

Режиссер
Игорь Коняев
В ролях
Валентина Виноградова
Виктория Жилина
Дмитрий Ладыгин
Мария Рубина
Елена Сохацкая
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше