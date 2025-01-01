В январе 2024 года отмечается 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. День 27 января навсегда вошел в историю города как праздник ленинградской победы. К этой памятной дате Театр-фестиваль «Балтийский дом» подготовил совместно с Эрмитажем спектакль, основанный на документальных свидетельствах жителей блокадного города – сотрудников музея. Спектакль создан на основе воспоминаний, писем и дневников сотрудников Эрмитажа, которые каждый день сохраняли экспонаты, перевозили коллекцию в Свердловск, заботились о детях в эрмитажном интернате, выезжали к раненым и читали лекции об искусстве. Перед зрителями развернется не только летопись той огромной миссии, ради которой люди не жалели ни здоровья, ни своих жизней, но и картины личных судеб тех, кто сберег для нас Эрмитаж – история их тревог и радостей, любви и надежд. Премьерные показы «Живых картин блокады» пройдут на сцене Эрмитажного театра, который становится полноправным действующим лицом спектакля, и на Малой сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом».