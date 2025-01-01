ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ. СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

12+

Музыкально-драматический спектакль по роману Константина Симонова

спектакль Живые и мертвые. Солдатами не рождаются

В спектакле принимает участие камерный ансамбль "Солисты Москвы". Художественный руководитель и дирижер – Герой Труда России, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР и Государственных премий России Юрий Башмет. Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического. Спектакль о том, как осмыслить не факты сами по себе, не хронику войны, а духовное состояние людей в этом страшном испытании, человеческую основу их поступков, жизнь и смерть в их неразрывной связи на войне. Понять, какой ценой в условиях войны, где нет привычной человеческой логики, люди сохраняют в себе Человека. Центральная часть военной трилогии «Живые и мертвые» – роман «Солдатами не рождаются» (1964) – посвящена Сталинградской битве, на дворе январь 1943. Прямыми прототипами действующих лиц стали те люди, которых Константин Михайлович Симонов (1915—1979) — писатель, поэт, драматург, прошедший всю Великую Отечественную военным корреспондентом – встретил на фронте. Премьера спектакля состоялась 2 февраля 2023 года в Волгограде, в день 80-летия со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинграде. Показы в городах-героях Российской Федерации и Республики Беларусь в 2025 году посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. В городе-герое Ленинграде – Санкт-Петербурге спектакль будет показан впервые. Режиссер-постановщик: Полина Агуреева Композитор Валерий Воронов Сценография Мария Митрофанова Художник по свету Иван Виноградов Видео мэппинг Илья Старилов Художник по костюмам Павел Алехин Действующие лица и исполнители: Серпилин, генерал-майор - Илья Шакунов Захаров, член военного совета армии – Максим Литовченко Батюк, командующий армией – Алексей Вертков Кузьмич генерал-майор – Николай Чиндяйкин Росляков, генерал лейтенант - Юрий Беляев Левашов, зам.полит полка – Иван Добронравов Синцов, командир батальона – Евгений Дубовский Овсянникова, военный врач – Варя Насонова Барабанов, майор – Владимир Кочетков немец Инсфельд - Александр Ведменский Медсестра – Тамара Разоренова Солдаты: Владимир Кочетков, Евгений Дубовский, Антон Ромм, Сергей Хачатуров