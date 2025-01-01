Меню
Спектакль Живой

Постановка
Театральное пространство свободы
Режиссер Алексей Тетюев
Продолжительность 1 час 30 минут

О концерте/спектакле

Поэзия в мире шума: новый спектакль в Театральном пространстве свободы, Челябинск

В нашем стремительном мире, где каждый день наполнен шумом и бесконечным потоком информации, мы часто теряемся в лицемерии и фальши. Социальные сети и новостные ленты затмевают истинные ценности, а мы забываем о том, что существует другой мир — мир поэзии и искренности.

Исследование души поэта

Спектакль «Живой» — это попытка без почтительной дистанции разобраться в том, что такое душа поэта. Что волнует поэта? Как он воспринимает реальность? И, наконец, куда уходит его душа после смерти? Это вопросы, которые будут исследованы на сцене, раскрывая внутренний мир творца.

Поэзия как камертон

Поэзия выступает в роли камертон, который помогает нам увидеть жизнь под другим углом. Она наводит резкость на наши восприятия, позволяя разобраться в том, что действительно важно. Этот спектакль приглашает зрителей переосмыслить свое место в мире и понять, как можно исправить свою жизнь, пока у нас еще есть на это возможность.

Не упустите шанс

Не пропустите возможность погружения в этот глубокий и трогательный мир поэзии. Спектакль «Живой» станет незабываемым опытом для всех любителей театра.

Забронируйте билеты заранее, чтобы стать частью этого уникального театрального события!

Расписание

В других городах

Челябинск, 4 сентября
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Живой Живой Живой

