Эскиз спектакля лаборатории «Линии театра»

Режиссёр: Серафима Крамер, выпускница РГИСИ (мастерская Григория Козлова) и участница лабораторий Театра Наций и РАМТа.

Объединение классики и современности

В этом сезоне лаборатория «Линии театра» представляет уникальный проект, который соединяет классическую литературу с современными реалиями. Исследование театра начнётся с обновленных исходных обстоятельств, позволяя зрителям переместиться во времени.

Креативная команда

Команда проекта включает в себя специалистов из GEOMETRIA, что добавляет новые технологические, медийные и художественные решения в создание спектакля. Эта синергия позволит развить и углубить идейные проекты, воплощая их на сцене.

Будущие спектакли

Зрителей ждут не только традиционные элементы, но и инновационные подходы, которые раскроют новые грани театрального искусства. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который обещает быть уникальным в своем роде.