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Спектакль Живой товар

Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

По одноименной повести А. П. Чехова 

Повесть А. П. Чехова «Живой товар» остаётся актуальной и в наше время, ведь её сюжет напрямую соотносится с современным обществом потребления, где материальные блага и краткосрочные физические удовольствия нередко становятся главными целями.

Любовь, честь и достоинство: что теряют герои?

В произведении классический любовный треугольник превращается в символ того, как люди, забыв о честности, достоинстве и истинных ценностях любви, играют своими судьбами, не осознавая, что происходит с их душами.

Сделка, которая не обещает счастья

История развивается на фоне того, как, казалось бы, происходит некая сделка, которая удовлетворяет всех участников. Однако на вопрос о том, принесет ли эта «сделка» настоящее счастье или же расплата не за горами, предстоит ответить не только героям, но и каждому из нас.

Режиссер
Алена Захарова
В ролях
Вероника Лысакова
Дмитрий Воронин
Максим Лебедев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
23 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Живой товар

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