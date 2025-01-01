Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Живой товар
Киноафиша Живой товар

Спектакль Живой товар

Пошлый романчик перерастает в человеческую трагедию.
Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о цене любви и человеческих чувств

Сколько стоит любовь? Можно ли купить счастье? За какую цену продают чувства? Эти вопросы, ставшие актуальными еще в произведениях Чехова, не теряют своей значимости и в наше время. Спектакль «Живой товар» затрагивает эти вечные проблемы, раскрывая перед зрителями увлекательную интригу, яркие сюжетные повороты и человеческие страсти.

Сюжет

История пьесы полна захватывающих событий, в которых любовь, деньги и эмоции переплетаются в непростую и порой трагическую картину. Главные вопросы спектакля — можно ли действительно купить чувства и что стоит за этим процессом.

Роль Бугрова

Заслуженный артист России Владимир Богданов исполнил роль Бугрова, за которую был выдвинут на соискание высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит — 2008» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом театре». Его исполнение привнесло в спектакль особую глубину и драматизм, что сделало эту постановку ярким событием в театральной жизни города.

Режиссер
Игорь Коняев
В ролях
Евгения Игумнова
Владимир Богданов
Георгий Великанов
Владимир Крылов
Вадим Лунгу

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 ноября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Живой товар Живой товар Живой товар Живой товар Живой товар Живой товар Живой товар Живой товар Живой товар Живой товар Живой товар Живой товар Живой товар Живой товар Живой товар

В ближайшие дни

Квест «​Зов Ктулху»​
12+
Иммерсивный
Квест «​Зов Ктулху»​
20 сентября в 10:20 «Взаперти» на Загородном
от 5500 ₽
Квест «Ограбление Казино»
12+
Иммерсивный
Квест «Ограбление Казино»
19 сентября в 16:15 «Взаперти» на Гороховой
от 5600 ₽
Квест-перформанс «Ритуал»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест-перформанс «Ритуал»
7 декабря в 22:15 «Взаперти» на Миллионной
от 8500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше