Спектакль о цене любви и человеческих чувств

Сколько стоит любовь? Можно ли купить счастье? За какую цену продают чувства? Эти вопросы, ставшие актуальными еще в произведениях Чехова, не теряют своей значимости и в наше время. Спектакль «Живой товар» затрагивает эти вечные проблемы, раскрывая перед зрителями увлекательную интригу, яркие сюжетные повороты и человеческие страсти.

Сюжет

История пьесы полна захватывающих событий, в которых любовь, деньги и эмоции переплетаются в непростую и порой трагическую картину. Главные вопросы спектакля — можно ли действительно купить чувства и что стоит за этим процессом.

Роль Бугрова

Заслуженный артист России Владимир Богданов исполнил роль Бугрова, за которую был выдвинут на соискание высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит — 2008» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом театре». Его исполнение привнесло в спектакль особую глубину и драматизм, что сделало эту постановку ярким событием в театральной жизни города.