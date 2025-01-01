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Живой стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК
Киноафиша Живой стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК

Живой стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Живой стендап: Вечер оригинального юмора

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, где выступят самые яркие и талантливые комики из Санкт-Петербурга и Москвы! Это событие обещает быть незабываемым благодаря оригинальным шуткам и захватывающей импровизации.

Лучшие комики на одной сцене

В программе вечера — выступления признанных мастеров стендапа, которые уже завоевали сердца зрителей своими остроумными и актуальными шутками. Каждый из комиков привнесет в программу что-то свое, уникальное.

Импровизация с залом

Особенностью шоу станет активное взаимодействие с аудиторией. Комики не только представят свои номера, но и будут импровизировать, вовлекая зрителей в процесс. Это создаст уникальную атмосферу и сделает каждое выступление неповторимым.

Интересные факты о стендапе

Стендап-комедия набирает популярность во всем мире. Она возникла в начале 20 века и с тех пор претерпела множество изменений. Сегодня стендап — это не только юмор, но и способ поднять важные социальные темы, заставляя зрителей смеяться и размышлять одновременно.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть лучших комиков в действии! Билеты на стендап уже в продаже. Приходите за хорошим настроением и зарядом позитива!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
20:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:30 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:30 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
21:30 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Прекрасный Есенин Санкт-Петербург, Чехова, 17/9
20:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
28 августа в 17:00 Police Station
от 600 ₽
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
6+
Классическая музыка Неоклассика
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
19 октября в 18:00 Яани Кирик
от 700 ₽
Бурлеск-шоу Le Chat Noir
18+
Эстрада
Бурлеск-шоу Le Chat Noir
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от 2750 ₽
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