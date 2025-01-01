Меню
Живой спектакль. Театр Т.Р.И.
Киноафиша Живой спектакль. Театр Т.Р.И.

Спектакль Живой спектакль. Театр Т.Р.И.

Продолжительность 90 минут

О спектакле

Театр Рассказанных Историй: Ваши истории на сцене

Добро пожаловать в Театр Рассказанных Историй – уникальное пространство, где каждая история важна, а каждый зритель может стать соавтором спектакля. Здесь ваши воспоминания, чувства и рассказы оборачиваются живым сценическим действием.

Импровизация в действии

В формате импровизации любой желающий из зала может поделиться своей историей – будь то трогательный, смешной или неожиданный момент из жизни. Профессиональные актёры тут же превращают эти личные переживания в театр миниатюр, создавая уникальное представление прямо на ваших глазах.

Атмосфера взаимодействия

Живой спектакль проходит в уютной обстановке, среди людей, открытых к диалогу. Здесь нет сценария, но есть искренние разговоры и настоящие эмоции. Мы говорим, слушаем, сочувствуем и создаём вместе.

Наблюдайте или делитесь

Хотите ли вы рассказать свою историю или просто наблюдать – выбор за вами. Вы можете смеяться, переживать и вдохновляться, оставаясь зрителем. Однако, будьте осторожны: этот театр пробуждает желание говорить о важном, личном и настоящем.

Приходите за новыми впечатлениями и живым театром, созданным вместе с вами. Откройте для себя удивительный мир театра, где каждый вечер уникален!

В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
19:00
Playback-театр «Т.Р.И.» г. Алматы, Центр «Инсайт», Гоголя 201
от 5000 ₽

