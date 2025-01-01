Юбилейная выставка «Живописная Россия» в Новосибирске

Новосибирский государственный художественный музей рад представить юбилейную десятую выставку межрегионального проекта «Живописная Россия». Проект стремится показать срез современного изобразительного искусства России. В 2025 году центральной темой станет «Искусство нашего времени».

Что можно увидеть на выставке

На выставке будет представлено более 120 произведений, отобранных ведущими искусствоведами и кураторами проекта. Работы включают как произведения зрелых, опытных мастеров, так и творения молодых художников. Это живописное полотно современности сплетено из нитей хранимых традиций и откликов на сегодняшние вызовы.

Темы и разделы выставки

В центре внимания авторов — вечные вопросы семьи и связи поколений. Выставка разделена на несколько тематических частей, отражающих как главную концепцию, так и географию участников. Среди разделов:

«Современная живопись Юга России. Взгляд на регион»;

«Живопись Сибири, Урала и Дальнего Востока: традиции и поиски»;

«От реализма к метафизике. Современное петербургское академическое искусство»;

Знаменитые авторы

На выставке будут представлены работы таких мастеров, как:

Виктор Калинин — народный художник РФ, академик РАХ;

Василий Нестеренко — народный художник РФ, академик РАХ;

Константин Петров — народный художник РФ, академик РАХ;

Вадим Иванкин — заслуженный художник РФ, академик РАХ;

Михаил Омбыш-Кузнецов — народный художник РФ, академик РАХ;

Идея и поддержка проекта

Руководитель проекта, народный художник РФ Евгений Ромашко, подчеркивает, что в современном обществе все чаще проявляется рост национального самосознания и возрождение традиционных ценностей. Он убежден, что обращение к истокам своей культуры сегодня является закономерным процессом. Эта тенденция легла в основу проекта 2025 года.

Проект реализуется совместно с Творческим союзом художников России при поддержке Министерства культуры России, Российской академии художеств и РГХПУ им. С.Г. Строганова. Выставка поддерживается грантом, предоставленным ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Общие сведения

Выставка будет работать с 7 по 26 октября 2025 года. Адрес: ул. Свердлова, 10.