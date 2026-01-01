Оповещения от Киноафиши
Живопись. Акрил. Погружение в искусство

16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О выставке

Мастер-класс по живописи акрилом в Культурном центре «Урал»

Культурный центр «Урал» приглашает всех желающих на мастер-класс по живописи акрилом. Это уникальная возможность познакомиться с миром искусства и получить практический опыт работы с акрилом. Участники узнают о принципах работы с цветом, композицией и формой, основываясь на богатом наследии русской художественной культуры.

Что вас ждет на мастер-классе?

На занятии вы погрузитесь в изучение возможностей акриловой живописи как современного метода, который позволяет создавать произведения в различных художественных настроениях. Мастер-класс проходит в формате поэтапной работы, где все участники работают над единым сюжетом, что позволяет уверенно двигаться к результату, независимо от уровня подготовки.

Этапы программы:

  1. Изучение акриловой живописи: познакомьтесь с современными техниками и стилями.
  2. Творческая работа на холсте: создайте картину размером 40х50 см, вдохновлённую русской природой и культурой.
  3. Работа с композицией и цветом: изучите фактуру и формы в духе художественного поиска мастеров прошлых эпох.
  4. Завершение работы: унесите домой свою картину как личный опыт прикосновения к культуре через искусство.

Место проведения

Мастер-класс будет проходить в Культурном центре «Урал», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3, кабинет 318.

Обратите внимание!

Введите в центр и участвуйте в мастер-классе строго при предъявлении билета, который приходит на электронную почту при оформлении заказа, в печатном или электронном виде. Сопровождающие лица без билета должны иметь удостоверение личности. Учтите, что схема рассадки является условной, выбор места осуществляется по очереди.

Март
Апрель
8 марта воскресенье
10:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 2500 ₽
14:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 2500 ₽
18:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 2500 ₽
27 марта пятница
18:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 2500 ₽
12 апреля воскресенье
14:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 2500 ₽
18:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 2500 ₽

