Мастер-класс по живописи акрилом в Культурном центре «Урал»

Культурный центр «Урал» приглашает всех желающих на мастер-класс по живописи акрилом. Это уникальная возможность познакомиться с миром искусства и получить практический опыт работы с акрилом. Участники узнают о принципах работы с цветом, композицией и формой, основываясь на богатом наследии русской художественной культуры.

Что вас ждет на мастер-классе?

На занятии вы погрузитесь в изучение возможностей акриловой живописи как современного метода, который позволяет создавать произведения в различных художественных настроениях. Мастер-класс проходит в формате поэтапной работы, где все участники работают над единым сюжетом, что позволяет уверенно двигаться к результату, независимо от уровня подготовки.

Этапы программы:

Изучение акриловой живописи: познакомьтесь с современными техниками и стилями. Творческая работа на холсте: создайте картину размером 40х50 см, вдохновлённую русской природой и культурой. Работа с композицией и цветом: изучите фактуру и формы в духе художественного поиска мастеров прошлых эпох. Завершение работы: унесите домой свою картину как личный опыт прикосновения к культуре через искусство.

Место проведения

Мастер-класс будет проходить в Культурном центре «Урал», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3, кабинет 318.

Обратите внимание!

Введите в центр и участвуйте в мастер-классе строго при предъявлении билета, который приходит на электронную почту при оформлении заказа, в печатном или электронном виде. Сопровождающие лица без билета должны иметь удостоверение личности. Учтите, что схема рассадки является условной, выбор места осуществляется по очереди.